ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１１月２２日（土）にジョージアのトビリシで行われる「リポビタンＤツアー２０２５」ジョージア代表戦に臨む日本代表の試合登録メンバー２３人を発表しました。１１月１５日に行われたヨーロッパツアーの第３戦。必勝を期したウェールズ代表との一戦では、終盤までリードを奪いながら、最後の最後で戦い方に迷いが生じて規律が乱れて、無念の逆転負けを喫したエディーＪＡＰＡＮ