熊本市は11月の熊本市議会に提出する46億1700万円あまりの一般会計補正予算案をまとめました。 ことし8月の記録的大雨の際、坪井川や井芹川の水位上昇を知らせるサイレンが最大で3時間20分遅れるなどした問題を受け、河川の水位上昇と連動して自動でサイレンを鳴らすことができるシステムの導入に3960万円が計上されています。 また、住宅などへの浸水を防ぐ止水板の購入や設置の補助に1000万円、浸水被害を受けた軽自動車の