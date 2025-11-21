俳優の木村拓哉（53）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋SP木村拓哉と時代を彩る名優たち」（後8・00）にゲスト出演し、自身の意外な弱点を明かした。引いたカードに書かれた質問に答える形でトークが進行。「初めての○○」のテーマで、木村が家系ラーメンの店を訪れるYouTube動画が紹介された。その流れから、外食の話に。「あんまり回数的にはそこまで多くないですね。基本お肉が好きなので」「イタリアンとか好き