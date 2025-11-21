°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡¢²¬ÅÄ¾­À¸¤µ¤ó¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤µ¤ó¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¤µ¤ó¡¢À÷Ã«¾­ÂÀ¤µ¤ó¡¢Çò»³Çµ°¦¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¡¢¾¾½ÅË­¤µ¤ó¡¢Ìò½ê¹­»Ê¤µ¤ó¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ìò½ê¹­»Ê ¡ÛÀ÷Ã«¾­ÂÀ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¤à¤­½Ð¤·¤Ç¡Ö¤¯¤Ã¤½¡¼¡ª¡×¥¿¥¤¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¤¤¹ñ²¦¤Ç¤¢¤ëÉã¤ò»¦¤·¤¿Å¨¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹(Ìò½ê¤µ¤ó)¤Ø¤ÎÉü½²¤ò¿´¤ËÀÀ¤¦²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È(°²ÅÄ¤µ¤ó)¡£