¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç»³»û¼þÊÕ¡á£²£°Æü¡¢°ËÀª¸¶»ÔÆâ°ËÀª¸¶»Ô¤ÎÈÕ½©¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÂç»³¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤¬£²£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç»³»û¤äÂç»³°¤É×Íø¿À¼Ò²¼¼Ò°ìÂÓ¤Î¹ÈÍÕ¤¬°ÇÌë¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢´ã²¼¤Ë¹­¤¬¤ëÌë·Ê¤È¤Î¶¥±é¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡££³£°Æü¤Þ¤Ç¡£ÀÐÃÊ±è¤¤¤Î¹ÈÍÕ¤ÇÍ­Ì¾¤ÊÂç»³»û¤Î¼ÄµÜÀ»¾°½»¿¦¡Ê£¶£¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºòÇ¯¤è¤ê£±½µ´ÖÁá¤¯ÌÚ¡¹¤¬¿§¤Å¤­¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¯¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤â²«¿§¤¯À÷¤Þ¤ê¡¢ÀÖ¤È²«¿§