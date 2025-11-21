国内女子ゴルフツアー「大王製紙エリエールレディス」２日目（２１日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝パー７１）、ポイントランキング首位の佐久間朱莉（２２＝大東建託）が初の年間女王を確定させた。首位タイからこの日は６バーディー、２ボギーの６７で回り、通算１０アンダーで単独トップに立ち、ポイントランク２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）が予選落ちし、逆転の可能性がなくなったため、女王の座が決まった。佐久間