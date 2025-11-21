今季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）の恋人でインフルエンサー、オリビア・ダンさん（２３）が２０日（日本時間２１日）、自身の「ＹｏｕＴｕｂｅ」チャンネルを更新した。元体操選手のダンさんは「スポーツイラストレーテッド」でグラビアを飾るなど美しい肉体美を誇る。維持するためには激しいワークアウトを必要としているという。白いセパレーツのトレーニングウエアを