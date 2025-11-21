松本マラソンは２１日、公式ホームページで大会終了を発表した。長野・松本市などが共催し２０１７年から開催してきたが、２３年大会において担当職員が約１５００万円の赤字を若干の黒字になる不正経理を行ったことが発覚。２５年大会を中止した上で、「松本マラソンにおける不正な会計処理検証委員会」による検証結果報告書を基に関係各所と継続可否について検証を重ねていた。１９日の松本マラソン実行委員会で終了の方針が報