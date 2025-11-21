11月21日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「日本政治で、今、気になる3つのポイント」というテーマで、ジャーナリストの鈴木哲夫氏に話を伺った。 長野智子「鈴木さんが気になる3つのポイント、1つ目が“高