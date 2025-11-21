日中関係の緊張が高まる中、今月、中国・江蘇省で開催される予定だった県と江蘇省との交流会議が、中国側の都合で延期されたことがわかりました。 これは21日の定例会見で塩田知事が明らかにしました。 会議は江蘇省主催で2年に1度開かれており、今月19日から2日間の日程で開かれる予定でした。 日本からは大阪府や愛知県など1府4県が参加し、鹿児島県からは上海事務所の職員2人が参加することになっていましたが、今月17日に江