º´À¤ÊÝ¤Î¤Þ¤Á¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ º´À¤ÊÝ¤ÎÅß¤òºÌ¤ë¡Ø¤­¤é¤­¤é¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤¬¡¢³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 21Æü¸á¸å6»þ¤Ë°ìÀÆ¤ËÅÀÅô¤·¤Æ¸÷¤êµ±¤¯¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¡ÖÅçÀ¥¸ø±à²ñ¾ì¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ ¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÀÖ¤Ê¤É¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£Ç¯¤Ï30²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤è¤êÄ¹¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤â1½µ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¤³«Ëë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ò¤ÈºÝ ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢½Ä26¥áー¥È¥ë¡¢²£2