人気お笑いコンビの「ヤーレンズ」がパーソナリティを務める話題のポッドキャスト番組『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』が12月10日(水)に初の公開収録を行うことが決定した。会場は東京ドームシティ内にあるJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」。時間は午後6時からで、チケット販売はblue-ing!公式HPにて11月26日(水)より開始される。『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話