µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å8»þ38Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤ò°°Àî»Ô¡¢ÂëÀ´Ä®¡¢Åì¿À³ÚÄ®¡¢ÅöËãÄ®¡¢ÈæÉÛÄ®¡¢°¦ÊÌÄ®¡¢ÅìÀîÄ®¡¢Èþ±ÍÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî»Ô¡¢ÂëÀ´Ä®¡¢Åì¿À³ÚÄ®¡¢ÅöËãÄ®¡¢ÈæÉÛÄ®¡¢°¦ÊÌÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 21Æü20:38»þÅÀÎ±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢É÷Àã¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾åÀîÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤ä¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾åÀî¡¢Î±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤äÅÅÀþÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£