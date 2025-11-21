女優の森田望智（29）が21日、自身のインスタグラムを更新。27年度前期連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインを務めることを報告した。森田は「2027年度前期連続テレビ小説『巡るスワン』主人公を務めさせていただくことになりました。脚本はバカリズムさんです」と報告。「私が一番びっくりしております。顎関節症になりそうなほど開いた口が塞がりません」と明かし、会見のオフショットを公開した。そして「朝ドラと