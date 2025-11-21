THE ORAL CIGARETTESが11月18日に愛知・COMTEC PORTBASEで対バンツアー＜ALL MY LIFE TOUR 2025＞の最終公演を行なった。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真同ツアーは、9月17日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演を皮切りに、全国計7カ所のライブハウスで開催。オーラルは、coldrain、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、go!go!vanillas、SCANDAL、The BONEZ、HEY-SMITHらと各地で熱いツーマンライブを繰り広げ、ファイナル公