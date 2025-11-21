BLUEGOATSが、2026年4月28日に1stアルバム『さらば青春の光』をリリースすることを発表した。2021年に結成され、青春ロックアイドルとして共同スローガン「あなたと私でBLUEGOATS」を掲げながら横浜アリーナ満員を目標に活動中の彼女たち。楽曲は2000年代初頭の青春ロック楽曲を中心に構成され、菅波栄純（THE BACK HORN）らが楽曲提供を行っている。結成以来初のアルバムリリースとなる今作には、全10曲以上の新曲を書き下ろし予