モノブライトが、約8年ぶり本格的再始動後第3弾にして3ヶ月連続リリースの最終作となる配信シングル「この道の続きで」のMVを公開した。その映像は、桃野(Vo)が「この道の続きで」の歌詞を記したボードを手にし、秋一色に染まった山々が織りなす風景をバックに、ヒッチハイクを行うロードムービー風の仕上がりだ。『デッドマン』等で知られるジム・ジャームッシュ監督の映画に登場するような、80’sの匂いが漂う衣服を身に纏い、ギ