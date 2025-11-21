½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢²¬ÅÄ¾­À¸¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢À÷Ã«¾­ÂÀ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢¾¾½ÅË­¡¢Ìò½ê¹­»Ê¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤Ø´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Í³¤Ê¸¢Íø¡×¤È¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¡õ²¬ÅÄ¾­À¸¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ìËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤­¤ë¡É¡£¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡¢¹üÂÀ¤ÊÎÏ¶¯