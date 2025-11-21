鴻海精密工業が公開した日本市場向けタクシー車両＝21日、台北（共同）【台北共同】台湾の鴻海精密工業は21日に台北で戦略説明会を開き、人工知能（AI）関連事業を強化すると明らかにした。米オープンAIと協業する。電気自動車（EV）分野でも、日本市場向けのタクシー車両を公開した。携帯電話などの受託生産で成長してきた経営モデルからの脱却を加速させる戦略だ。オープンAIとは、AI関連のデータセンターで使う機器を共同で