¢¡ÂçÁêËÐ¢¦¶å½£¾ì½êÂè£±£³Æü¡Ê£²£±Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÅìÁ°Æ¬£±£²ËçÌÜ¡¦Æ£¥ÎÀî¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£À¾Æ±£·ËçÌÜ¡¦°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¡£Áê¼ê¤ÎÊÑ²½¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÈ¿·â¤·¡¢°¤±ê¤ò¤Ï¤ï¤»¤¿¤¬¡¢Àè¤Ë¹Ô»Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©¤Á¹ç¤¤ÉÔÀ®Î©¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¼èÁÈ¤ÏÁê¼ê¤ÎÆÍ¤­²¡¤·¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇµÕÅ¾¤ÎÆÍ¤­Íî¤È¤·¤ò·è¤á¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤ÁêËÐ¤Ç½éÆü¤«¤é£µÏ¢¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á°È¾Àï¤ÎÅÚÉ¶¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤À