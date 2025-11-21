箱根駅伝シンポジウム（報知新聞社後援）が２１日、東京・千代田区のよみうり大手町ホールで開催され、元神奈川大監督で関東学連副会長の大後栄治氏、山梨学院大の大崎悟史監督、東京世界陸上マラソン代表の小山直城（ホンダ）、同１万メートル代表の葛西潤（旭化成）が登壇した。２０２４年パリ五輪と東京２０２５世界陸上のマラソン代表の小山は東京農業大卒。１０月に行われた予選会で、母校は２年ぶり７１回目の本戦出場を