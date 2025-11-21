逗子市立久木小学校前の市道の地下に流れる水路（逗子市提供）道路下に流れる水路の存在を失念した設計ミスで逗子市立久木小学校（同市久木）体育館の建て替え工事を中止した問題で、同市の桐ケ谷覚市長は２１日の定例会見で、体育館建て替えと校舎の大規模改修を全面的に断念すると発表した。学校前の市道は地下水路があるため２０トン以上の工事車両が乗り入れることができず、道路補強には約５億円がかかるためで、結果的にこ