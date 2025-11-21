É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤¬¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¹âµé²½¾ÑÉÊ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿ÃÎ¿Í¡£¿´ÇÛ¤·¤¿ÃÎ¿Í¤Ë¡¢¤½¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ë²áµî¤È¤Ï¡© Ãç¤Î¤¤¤¤¥Þ¥ÞÍ§ »ä¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§B»Ò¤ÏÂç¿Í¤·¤¤À­³Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¹ç¤¤ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤ÎB»Ò¤¬»ä¤Ï¹¥¤­¤Ç¤·¤¿¡£ ±à¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ ±à¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÊÝ¸î¼ÔA¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Ä¤¤