大阪のラジオ局・ラジオ大阪は21日、12月21日深夜24時～25時30分に特別番組「新野新さんを偲ぶ 鶴瓶ひとりのぬかるみの世界」を生放送で放送すると発表した。1978年4月から89年10月まで11年半にわたって同局で放送された深夜ラジオ番組「鶴瓶・新野のぬかるみの世界」が、一夜限りの特別番組として当時の放送時間に“復活”。9月に老衰のため90歳で死去した放送作家・新野新さんと「ぬかるみ-」を担当していた落語家の笑福