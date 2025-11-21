ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á·è¾¡1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë°ñÎ´ÂÀÏº¡áÅìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè7Æü¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥±ËÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ç°ñÎ´ÂÀÏº¡ÊSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£20Æü¤Î400¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¡Ö¶ä¡×¤ËÂ³¤¯º£Âç²ñ2¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¡£ÆüËÜÀª¤ÎÄÌ»»ºÇÂ¿¥á¥À¥ë¤ÏÂîµåÃË»Ò¤Î´öÅçÀ¯¹¬¤Î21¸Ä¤È¤µ¤ì¡¢Á°²ó¤Þ¤Ç¥á¥À¥ë19¸Ä¤Î°ñ¤Ï¤³¤ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£½÷»Ò50¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç