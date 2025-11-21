「ABC−MART イオンタウン四日市泊店」エービーシー・マートは、三重県四日市市のイオンタウン四日市泊1Fにおいて「ABC−MART イオンタウン四日市泊店」を11月21日からオープンした。子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案するABC−MARTが、イオンタウン四日市泊に11月21日からオープンする。NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、レディースサン