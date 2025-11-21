「Gekkeikan Studio no.6」月桂冠は、実験的な日本酒を試作段階で商品化するプロジェクト「Gekkeikan Studio」の新商品として、「Gekkeikan Studio no.6」（720mL びん）を11月21日から発売する。公式オンラインショップ「月桂冠オンラインショップ 本店」で、数量限定先行販売する。「Gekkeikan Studio no.6」では、その開発プロセスにおいて「木材と日本酒の香りの調和」に着目。ベースとなる糖質ゼロの超辛口日本酒に木の香りが