ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「極旨 黒豚まんてりやき」を11月25日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。「極旨 黒豚まん」は、具材比率50％にこだわり、国産の黒豚と玉ねぎを100％使用した具材と、もっちり弾力のある生地が特長で、2019年の発売以降、多くの消費者に好評を得て、累計販売数7000万食を突破しており、昨年には、第82