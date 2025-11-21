¡ÖµÆÀµ½¡ BESIDE 700mL¡×µÆÀµ½¡¼òÂ¤¤Ï¡¢11·î25Æü¤«¤é¡¢Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖµÆÀµ½¡ BESIDE 700mL¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖBESIDE¡×¤Ï¡¢6¼ïÎà¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¡Ê¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¡¢µÈÌî¿ù¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤º¸ÄÊÌ¤Ë¾øÎ±¤·¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤­½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢±ü¤«¤éÍ¯¤­½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤­¤Î¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿´ÅÌ£¤È¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÍ³Íè¤Î¿É¤µ¤ò