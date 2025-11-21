今年、楽曲「イイじゃん」が大バズリし、知名度を一気にアップさせたM!LK。同曲は「第67回 輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞を受賞し、さらに12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場が決まるなど、各所で大活躍を見せている。そこで本記事では、破竹の勢いで突き進む彼らの活動を振り返りつつ、個々の魅力を紐解いてみたい。【関連】佐野勇斗、アーティスト・俳優の二足のわらじで大活躍！エネルギッシュな活動で唯一