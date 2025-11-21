三菱鉛筆は、「クセになる、なめらかな書き味。」の「JETSTREAM （ジェットストリーム）」シリーズから、5機能でマルチに使えて社会人を中心に多くの人から好評を得ている「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1」（インク色：黒、赤、青、緑／ボール径：0.38mm、0.5mm、0.7mm／シャープ芯径：0.5mm／軸色 ： 全9色）の新軸色を12月1日に発売する。「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1」は、5機能を搭載し1本でマルチに使える利便