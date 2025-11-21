吉野家は、吉野家ホールディングスの100％子会社でオーストリッチ（ダチョウ）事業を推進する「SPEEDIA（スピーディア）」が開発した新商品「SPEEDIA メンズオールインワンミルク」を、吉野家公式通販ショップで12月19日から販売を開始する。これに先駆け、11月21日からMakuakeが運営する応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」において、同商品の先行発売を特別価格で開始する。なお、「SPEEDIA」が男性向け商品を開発したのは