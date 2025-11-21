ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢¤ª¤È¤È¤·Ç¾¼ðáç¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡¢¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ûー¥à¡×¡£ »î¼Ì²ñ¤¬21Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸åÇÚ¡¢¼¯»ùÅç¼Â¶È¤ÎÌîµåÉô°÷¤â´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡£ÉÂµ¤¤Ç»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤ëÃæ¡¢°úÂà»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¥×¥ìー¤Ï¡¢¡Ö´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ûー¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤È¤·¡¢Ç¾¼ð