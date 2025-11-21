·ëº§¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¡¢20Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿µ­Ç°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»ØÎØ¤Ê¤É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÇã¤¦É×ÉØ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëº§¤·¤¿¤È¤­¤Ë»ØÎØ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ»ØÎØ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·ëº§»þ¤Ëº§Ìó»ØÎØ¡¦·ëº§»ØÎØ¤È¤â¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯·ëº§10Ç¯ÌÜ¤À¤«¤éÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¶â¤Ï²È·×¤«¤é½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£