¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNMB48¤äiLiFE!¡¢Æú¤Î¥³¥ó¥­¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬21Æü¡¢½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNSE2025¼¡¸µÀ±ÉñÂæ¡×¤¬¸ø±é±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°X¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛNSE2025¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÌ¾µÁ¤Ç¸ø±é±ä´ü¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡ÚÁ´Ê¸¡ÛiLiFE!¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡¢NSE2025¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡Ö¸ø±é±ä´ü¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤·