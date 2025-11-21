ÃÏÌ£¤Ë¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¢ËèÆü¤ÎÍÎÉþÁª¤Ó¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¹Ö»Õ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËÜ¶¶¤Ò¤í¤¨¤µ¤ó¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î³èÍÑ¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÁÈ¤à¤È¤­¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë³°Ãí¤·¤Æ¡¢ÉþÁª¤Ó¤ËÇº¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡ª10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÉþÁª¤Ó¤äÇã¤¤Êª¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È