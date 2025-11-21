¢¡¢£¿·¥ªー¥Êー¼çÆ³¤Î¿Í»öºþ¿· ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥·ー¥º¥ó¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¿Í»ö¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFront Office Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤Î¿·¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿ー»á¤Ï¼Â¸¢¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Áー¥à±¿±Ä¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤ËÃå¼ê¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¼é