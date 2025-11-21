毎年人気のクリスマスアフタヌーンティーホテル「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」では、毎年クリスマスアフタヌーンティーが人気です。2025年12月25日（木）までは、世界中で愛され続けるシュタイフのテディベア付きプランを開催中。2025年は、家族みんなでクリスマスツリーに飾り付けをしながら笑顔で過ごす “ファミリーホームパーティー”をテーマに、大きなツリーの周りにプレゼントやオーナメントを並べたスイーツプレ