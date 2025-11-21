君を映して離さないこの記事の画像を見るいつも美人の親友の引き立て役であることにコンプレックスを抱く女の子が、クラスで“死神くん”と呼ばれる男の子と出会って変化していく……。そんな青春漫画『君を映して離さない』（白泉社）。マンガアプリ「マンガPark」で人気を集め、単行本の発売が決定しました。本稿では、読むと自分も元気をもらえるような、そしてもちろんキュンも満載の本作の魅力を紹介します。■失恋から始ま