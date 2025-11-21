東京・銀座に「ふふ 東京 銀座」がオープン2025年11月16日に「ふふ 東京 銀座」がオープン！都心にありながら、四季と自然、日本の伝統と現代の感性が静かに交差する、開放的な空間を堪能。これまで培ってきた「ふふ」の世界観はそのままに、新たな銀座の魅力に出会うことができます。伝統の香りとともにゆったり過ごせる客室今回は東京・銀座にオープンする「ふふ 東京 銀座」の注目ポイントをお届けします。客室は、花木の庭と季