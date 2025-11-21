シンガーソングライターの長渕剛が２１日、公式サイトを更新。精密検査の結果を明かした。長渕は１５日、ポートメッセなごやで名古屋公演を開催予定だったが、当日になって体調不良を理由に中止。本人は１６日、インスタグラムで体調不良について「昨日体調壊した。脱水とめまいだ。起きれず立てず救急外来で処置してもらった」と報告し、ファンに謝罪した。公式サイトでは「平素より長渕剛を応援いただき、誠にありがとうご