【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、2026年1月21日にリリースするデビューシングル「Star Wish」のジャケット写真とトラックリストが公開された。 ■デビューシングル「Star Wish」は全6形態でリリース予定 今作は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」の他、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」