【ビエンチャン＝戸田貴也】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２１日、ビエンチャンで、同国の伝統産業である絹織物などの展示施設「ラオ・シルク・レジデンス」を見学された。絹や木綿で作られた巻きスカートや抱っこひもなどが展示されており、愛子さまは「色々なアイデアがありますね」と話された。続いて、同国の代表的な文様「ナーガ（蛇神）」の機織りを体験し、「楽しいです」と感想を述べられてい