¡ü¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì ¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§12·î23Æü »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È ²¾¾ò·ï·èÄêÆü¡§12·î5Æü ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§2090±ß ¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§180Ëü1000³ô Çä¤ê½Ð¤·¡§57Ëü³ô ¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â8Ëü5500³ô ¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§12·î9Æü～12Æü ¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§12·î15Æü ¿½¹þ´ü´Ö¡§12·î16Æü&#6