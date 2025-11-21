歌手の小柳ルミ子さん（73）が2025年11月21日にブログを更新し、インフルエンザにかかっていると分かった日に、いわゆる「ギックリ腰」を人生で初めて発症したと報告した。「重たい物を持った瞬間 ギクッ...！！！」小柳さんは11日に、病院でインフルエンザ陽性の診断を受けたとして、「55年のキャリアで 初めて自分の体調不良で 仕事をキャンセルしてしまいました」などと報告していた。21日には「73才にして 人生初の」と題した