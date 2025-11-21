¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ê¥ß·Í³¼ù¡Ê53¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÄ¹ÅèÌÐÍº¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ê¥ß·¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡Ú¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Û¡Ø´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¡Ù¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²þ¤á¤ÆÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤­¡£²¦Äç¼£¤µ¤ó¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¹â»ÔÁá