テレビ朝日系では、12月31日後5：00〜深1：00まで『ザワつく！大晦日豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』『ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しSP』の8時間特番を放送する。今年は、人気ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』とのまさかの全面コラボが実現し、番組内でオリジナルドラマ『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送されることが発表された。【写真】すでにいいチ