BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」を2026年1月21日にリリースする。それに先立って、ジャケット写真とトラックリストが公開された。【写真】キラキラ！さらに磨きがかったSTARGLOWメンバーソロショット（新ビジュアル）デビューシングルには、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STAR