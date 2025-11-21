世界的人気を誇る日本人女子レスラーが恒例となっているフェイスペイント自撮りを公開。不気味さとアートが融合した唯一無二のデザインに、ファンも称賛の声を送っている。【画像】日本人女子、不気味かつ“芸が細かい”ホラーメイク自撮りWWE女子スーパースターのアスカ（ASUKA）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。トレードマークとなっているフェイスペイントを施した自撮りショットを公開した。今回のテーマは“蜘