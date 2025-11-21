70Âå¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó ¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤ÈÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¤¬¡¢11·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¤ÎÉÏº¤À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û·î¼ý7Ëü±ß»þÂå¤Î¤Þ¤µ¤È²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò·ëÀ®55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢1980Ç¯Âå½é´ü¤ÎÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à´ü¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£¤·¤«¤·¥Ö¡¼¥à¤Ï3Ç¯Äø¤Ç½ªßá¡£¤½¤Î¸å¿Íµ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢1986Ç¯¤ò°Ê¤Æ2¿Í¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡£²ò»¶¸å¡¢¤ª¤µ¤à¤Ï¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°